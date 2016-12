Jul i fortid og nåtid

Tradisjonen tro var det ordnet til Jul på Tunet på og omkring Tunstugu på Lesja første adventshelg, og mange hadde tatt turen for å finne julestemning og gjøre et og annet godt kjøp. De ble ikke skuffet. Til tross for at vind og regn pisket om hushjørnene på tunet, og minnet lite om jul, gikk tradisjonelle juleforberedelser sin gang.

Slakt og sylteproduksjon

Nytt av året var at publikum ble invitert med på gammeldags griseslakt, og mange hadde møtt opp for å se. Senere kunne en kikke innom Lesja Bygdekvinnelags demonstrasjon av sylteproduksjon. Annen tradisjonell bakt ble også demonstrert og solgt, og flere Vigga snakket med sa at innkjøp av fersk, hjemmelagd potetlefse var hovedmotivasjonen for besøket på Jul på Tunet.

En god kaffeprat

I kafeen på Tunstugu og i Bellestugu sto niende trinn ved Lesja skule for salg av kaffe med nogo attåt, eller tradisjonell risengrynsgrøt for dem som etter hvert ble middagssultne. Kafeen var jevnt besøkt, og ga et godt bidrag til klassekassa før de neste år skal av gårde på klassetur med Hvite Busser. Mange ga uttrykk for at de syntes det var koselig å sitte i kafeen og slå av en prat.

- Det ble mye bedre da de utvidet, og flyttet noe aktivitet ut, for da ble det bedre plass til å sitte her inne, var et refreng som gikk igjen rundt bordene.

Mangfold i varer

Flere skoleklasser hadde stands rundt omkring. Kremmere fra sjuende trinn gikk offensivt ut for å selge årets Cirkel K – kopp, og ellers var det mye hjemmelagd og fristende å få kjøpt. Også andre lokale utstiller bød på blant annet ulike typer tradisjonshåndverk. Med Katta i sekken eller speidernes loddsalg kunne de besøkende få litt spenning i hverdagen, og flere dro hjem med fine premier. Litt nærmere jul enn da de kom.