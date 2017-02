Stjernehingst debuterer på isen

Det unike arrangementet er det eneste av sitt slag i Norge. Det blir arrangert istølt flere steder, men på Hjerkinn er det eneste stedet hvor det blir holdt på islagt vann.

Hingst på deling

Den tradisjonelle konkurranseformen spesielt for islandshester har hatt god oppslutning tidligere år. Arrangørene bak er Hlynur Islandshestforening og Hjerkinn fjellstue og fjellridning.

I år blir det spesielt en deltager som det stilles høye forventninger til. Anne Stine Hjerkind, Martin Hjerkind og kona Kirsti Vik Hjerkind er tre av 10 andelseiere i Sökkull fra Dalbæ. Hingsten lom til Norge fra Island i slutten av januar, og skal konkurrere i World Cup i Danmark før han debuterer i Norge.

Etter Álfur

Sökkull er avkom etter Álfur frá Selfossi, allerede en legende blant islandshester til tross for sin relativt unge alder, 15 år. Álfur har allerede vist krefter på Hjerkinndammen tidligere, og Martin gleder seg til å se Sökkull.

– Det er eneste femårige hingst som har fire 9,5 premieringer, forteller han.

Andelslaget ble dannet på isen på Hjerkinndammen, og Martin synes det er moro at han starter karrieren i Norge på isen. Sökkull var tre da andelslaget kjøpte ham, og har blitt ridd inn og konkurrert i Island før han eksporteres. Det er ikke lov å importere dyr til Island, men mange eksporterer hester fra opprinnelseslandet.

Mange deltagere

Hingsten skal stå hos Stian Pedersen, som også er med i andelslaget. Pedersen er flere ganger verdensmester og skal trene Sökkull.

Istølten har i år mange yngre ryttere som deltar, og går som før over to dager. Det er satt et tak på 60 påmeldte ryttere, og at påmeldingen var full allerede i november, men Martin forteller at de har noen plasser å gå på.