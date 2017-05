Årets butikk - igjen

Av landets 370 Coop Marked-butikker ligger Dovre igjen på toppen. For de vant også i fjor.

– Det var litt artig å få utmerkelsen to år på rad, sier butikksjef Rita Lillesletten.

Av de fire beste

Coop Marked er delt inn i fire landsdeler der Dovre-butikken vant for region øst. Årets butikk for hele landet ble Tonstad, som ligger i Sirdal kommune i Vest-Agder.

– Det vil jo si at vi er blant de fire beste i Norge. Pila på omsetningen har bare gått oppover de senere år. Butikken var jo nesten på nedleggingslista for noen år tilbake, men vi har klart å snudd pila, heldigvis, sier en glad Lillesletten.

Godt arbeidsmiljø

Hun mener at for å få et godt resultat er det viktig at de ansatte trives i jobben sin og at de har et godt arbeidsmiljø.

Kriteriene for å få den høye utmerkelsen er best nøkkeltall. Her teller omsetningsvekst og resultat, samt resultat i den årlige kundeundersøkelsen.

– I tillegg skal du være «grønn» på intern kontroll av mat, sier hun.

Butikken på Dovre har sju ansatte, samt to ferievikarer. Rita har vært sjef i over seks år på Dovre nå.

– Hva er de store utfordringene for en slik liten butikk?

– Er det noen utfordringer da? Nei, det tar vi etter hvert som det kommer. En lærer litt underveis, smiler hun.

Takker kundene

Lillesletten er takknemlig for de mange, faste kundene de har, og for at sommertrafikken også drar med seg mange innom for å handle. Hun tror også at bensinstasjonen som ligger vegg i vegg har mye å si.

Utmerkelsen ble feiret fredag med kake til de ansatte.