Takknemlig for innbydelsen

Da Vigga ringte han mandag for et intervju visste han ingenting om at han hadde fått brev fra slottet.

Trodde det ikke

– Jeg trodde det bare var tull da du ringte, og måtte hente posten for å se om det virkelig stemte, sier han og viser frem den flotte innbydelsen.

Brevet har han pakket omhyggelig inn i en plastpose så det ikke skal komme regn på det. For dette er et dokument han skal ta godt vare på for ettertiden.

– Dette var stort for meg, jeg ble kjempeglad, sier Roshan.

Iraneren er godt kjent både i Lesja og Dovre, ikke minst i volleyball- og fotballmiljøet.

– Jeg begynte som fotballdommer for 24 år siden og er kretsdommer nå, forteller Roshan.

I dag jobber han i Lesja kommune der han har tilsyn med kulturhuset, idrettshallen og svømmehallen samt styrkerommet og kinoen.

– Jeg er som en potet, kan du si. Jeg tar på meg diverse ekstraoppgaver også, som å klippe plenen og shine opp rundt omkring, sier han.

Roshan takker ordføreren for innbydelsen og arbeidslederen sin, Johan Lyftingsmo for at han får fri denne dagen.

– Festen er på en tirsdag og det er jo på en arbeidsdag, forklarer han.

Et ja-menneske

Ordfører Mariann Skotte forteller at Roshan er et skikkelig ja-menneske som sprer glede rundt seg.

– Han er en kjempeblid kar som er positiv på alle måter og som stiller alltid opp. Han farter også mye rundt i Oppland som frivillig fotballdommer på fritida si, forteller hun.

Skotte valgte Roshan blant annet fordi hun ble oppfordret til å velge folk utifra disse kriteriene: tilnærmet like mange fra hvert kjønn, spredning i alder, etnisitet og bakgrunn.

– Jeg vet ikke om Roshan har familie her, jeg tror ikke det, og tenkte det ville være en hyggelig påskjønnelse for han, sier hun.

Roshan har en sønn i Trondheim med norsk mor, men hans iranske familie har han ikke sett siden han måtte dra fra hjemlandet.

– Mor og far er borte, men jeg har fire søsken i Iran. Jeg kan aldri dra tilbake dit, og de får heller ikke komme hit, sier han, men forteller at de kan snakke sammen på telefon, selv om den blir avlyttet.

Roshan forteller at det er kjempestas å få komme i bursdagen til det norske kongeparet.

