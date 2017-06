Tilbyr opplevelser til lands og til vanns

Storrustenbygget på Dombås blir ikke stående tomt lenge etter at Wentzel Optikk flyttet ut. Allerede 23. juni åpnes dørene på nytt, for her skal det nye opplevelsessenteret ha base.

Sykkelnettverk

– Vi har laget et sykkelnettverk sammen med flere av turistbedriftene på fjellet, der vi leier ut sykler, forteller Steinvik, som er ansatt som daglig leder i Dovrefjell Adventures.

Slik kan folk sykle fra én av utleiestedene og levere den fra seg på en av de andre. Steinvik forteller at syklene kan leies for en dag, tre dager eller opp til en uke. Tilsammen 50 sykler har det nyetablerte selskapet kjøpt inn så langt.

De har også kjøpt inn kanoer som de skal leie ut, slik at den som vil kan padle på Vålåsjøen, Avsjøen, Heglingen og Hjerkinnsdammen på Dovrefjell i følge Steinvik.

De har kjøpt inn ti elsykler som skal brukes på guidede turer rundt omkring i sommer.

Informasjon

– Per i dag har vi ingen turistinfo på Dombås. Vi vil prøve å gi folk informasjon og oppfordrer bedrifter til å sende oss materiell, sier Steinvik.

Han forteller at Dovrefjell Adventures er i gang med å opprette hjemmeside som er skal være oppe og gå i løpet av få dager.

Det nye selskapet ønsker å bygge opp et strørre aktivitetstilbud på Dovrefjell. Også et guidenettverk håper de å få på plass snarest mulig.

– Eksempler kan være stikk-ut-turer, klatring, padling, ski, snowboard, jakt, fiske, overnatting, sier han.

Både Holum og Steinvik er tilknyttet Holum Sport på Dombås, der har de sett behovet for utleie av sykler og kanoer. Sykkelutleie har de hatt en stund, men nå går den delen over til det nye selskapet.

– I første omgang skal vi selge sportsartikler, souvenirer og leie ut sportsartikler. Men bedrifter som ønsker å profilere seg i sentrum har anledning til det hos oss, sier Steinvik.

Han satser på å holde åpent hver dag i fellesferien og siden hver helg ut året.