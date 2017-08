Lina Asora (18) fra Lesja tok fallskjermkurs i all hemmelighet

– De maste litt på meg at jeg skulle ta fallskjermkurset.

Når hun skulle avsløre det hele, lastet Lina Asora opp bilde på brukeren Rognerud Base på Instagram, stående i forkant av et fly. Her skrev hun: "Kan jeg bli en del av dere nå?". Da avslørte hun at hun hadde tatt kurset i hemmelighet. Og det var bare moren, faren og to av hennes bestevenniner som visste om det.

– Alle sammen ble veldig overrasket. De trodde jeg hadde tatt tandemhopp. Så ringte min eldste bror, og han var helt i sjokk, sier hun.

Hopp fra 12 500 fot

Ifølge Tønsberg fallskjermklubb er kurset todelt. Første del utføres på bakken og andre del i lufta. Allerede på første hoppet ditt hopper du ut fra et fly i cirka 12 500 fot sammen med to instruktører og har opptil 45 sekunder fritt fall.

– Jeg begynte på kurset på tirsdags kveld, og 24 timer senere hoppet jeg mitt første hopp alene.

Fra fallskjermhopp til folkehøgskole

Så nå mangler Lina Asora bare en eksamen før hun får fallskjermlappen. Nå til høsten skal hun starte på Elverum folkehøgskole, på afrikalinja. Så da sier hun at hun må vente litt med lappen.

– Jeg er litt usikker når jeg får tid til å ta lappen fordi jeg blir ikke å få fri i helgene. Heldigvis er det en flyplass i nærheten der jeg kan hoppe. Jeg skal i hvert fall få til noen hopp, så jeg kan ta eksamen, sier hun til Vigga.