Kulturprisutdelingen: – Det var lett i år

– Det var mange gode kandidater, men det var forholdsvis enkelt i år, forteller Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre kommune.

Han forteller at grunnen til at Dovre spellemannslag fikk kulturprisen, var fordi at det er et lag som stiller opp på alle typer arrangementer.

– Jeg synes også det er litt viktig å ha fokus på dette med folkemusikk og de tradisjonene som er i Nord-Gudbrandsdal, sier Fasteraune.

Kulturprisutdelingen skjedde i sammenheng med sykkelvegåpningen på Furuhaugli turisthytter. Når syklistene omsider kom til Furuhaugli turisthytter, begynte arrangementet med musikk fra Dovre spelemannslag, Kulturskolen i Dovre og rapgruppen DÅM.

Dovre spellemannslag ble stiftet i 1963, og har vært aktive i kulturlivet i Dovre kommune.

Nå ønsker ordføreren å jobbe med og rekrutere flere ungdommer, slik at de også får en sjanse.

