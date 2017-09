Vikingfunn i Lesja

Det ble ikke rein på følget fra Ørsta, som var på jakt i Lordalen i slutten av august, men for Einar Åmbakk ble fangsten likevel upåklagelig.

Følget på fire personer hadde akkurat oppdaget en reinsflokk mot Skartind, og bestemte seg for å forflytte seg i den retningen. De gikk med noe avstand til hverandre, gjennom et nokså steinete terreng.

- Jeg måtte holde blikket på underlaget, for å se hvor jeg plasserte føttene. Plutselig la jeg merke til en brun gjenstand mellom steinene, forteller Åmbakk.

Et sverd

Han tok tak i gjenstanden og trakk den opp. Brått sto han med et sverd i hendene.

- Det var helt uvirkelig. Og hvilken tilfeldighet! Det var bare den fremste delen som syntes over bakken, og hadde jeg gått bare en meter til høyre eller venstre, så hadde jeg aldri oppdaget det, sier Åmbakk entusiastisk.

Han har vært på reinsjakt i området Skjåk-Lordalen i 17 år, men har aldri sett noe liknende. Åmbakk tilkaller de tre andre i jaktfølget.

- Vi var usikre på om vi skulle ta det med, eller legge det igjen, men vi så at det var gammelt og at det ikke var maskinlaget, så vi bestemte oss for å ta det med, forteller Åmbakk.

Flott funn

Sverdet ble overlevert Oppland fylkeskommune og er nå nærmere undersøkt. Det er av såkalt Jan Petersen type M, som var den nest mest vanlige sverdtypen i Norge i vikingtiden. Sverdet er datert år 850 – 950 og er i meget god stand.

Brearkeolog Espen Finstad i Oppland fylkeskommune og redaktør på siden Secrets of the ice var tilbake igjen på funnstedet mandag.

- Det er et flott funn. Vi var på funnstedet mandag, men det var ingen ting mer å finne der, forteller han.

Hvordan sverdet har havnet på funnstedet forblir antakelig et mysterium.