Goman bakeri legges ned

Det er Coop Norge Industri som har vedtatt at Goman Dombås legges ned. Produksjonen flyttes til et bakeri på Toten, som også skal levere til de butikkene bakeriet på Dombås leverte til. Avgjørelsen ble tatt i forrige uke.

- Vi har åtte ansatte på Dombås, som har blitt orientert på et allmøte, forteller daglig leder i Goman Dombås, Torgeir Sveine.

Utstyret de har på Dombås vil bli brukt videre i andre bakerier, og bygget vil bli lagt ut for salg.

-Vi har i dag ingen ledige stillinger for de 8 ansatte i de øvrige Gomanbakeriene, men vi antar at en fremtidig mulig ledig stilling kan bli tilbudt en av de ansatte. Goman vil kontakte andre konkurrerende bakerier i området, samt bruk sitt nettverk i Gudbrandsdalen for å prøve å bidra til at de ansatte kan få ny stilling i et annen bedrift, forteller Sveine.

Goman kjøpte Dombås bakeri i 2013. Bakeriet hadde den gang 15 ansatte. Dombås bakeri var fram til 2001 en familiebedrift.