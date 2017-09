Feiret på Viewpoint

Stiftelsen Norsk villreinsenter og Miljødirektoratet bød inn til konferanse med verdiskaping knyttet til villreinfjellet som hovedtema.

Et eget program var satt opp på Viewpoint Snøhetta der flere prominente gjester var invitert. Statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og miljødepartementet stod for åpningen av to europeiske villreinregioner. I tillegg var det innlegg om naturrestaureringen, bruk og vern på Dovrefjell - fra skytefelt til nasjonalpark, idéen om Viewpoint Snøhetta som ble en megasuksess, historier om Dovrefjell og ikke minst musikalske innslag med toner knyttet til fjellet.