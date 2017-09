Lannem Silje i farta igjen

Skaden merker Ola ingenting til.

– Foten er finfin. Derfor er jeg av den formeningen at får hun nok krefter, vil den holde lenger. Når de ikke har krefter og motet er for stort, det er da de skader seg, sier han.

Går tungt

Ola forteller at hoppa har prøvd å sette fart, men at han har bremser på vogna for å få henne ned i tempo.

– Hun er egentlig fin å kjøre nå. Jeg må bare passe på når vesla er med at hun ikke hogger i for fort. Men Stina løper ved siden av og synes det skal gå fortere. Det er tæl i henne, ler han.

Han har aldri prøvd å kjøre med føll før.

– Jeg vet det var brukt tidligere å binde føllungene i gjordingen, som vi sa. Da ble de egentlig temt, og vendte seg til lyden av redskapen og at det tok innpå dem både her og der.

Treningsplanen

Nå blir det mengdetrening en måneds tid fremover for ekvipasjen.

– Jeg kaller det arbeidskjøring, for det er utrolig stort trykk på vogna og tungt å dra. Hun får ikke til å springe fort, slik at hun får bygd opp igjen muskulaturen, forteller Ola.

Treningsturene tar rundt en halvtime der de trener på et jorde nedenfor gården. En runde på 15-1600 meter.

– Når jeg kjører full trening kjører jeg seks runder, men nå er vi på fire ut denne måneden. Akkurat nå kjører vi bare tungt, men så skal vi gå over til tre runder med tyngde og tre runder med lett når vi har kommet opp i full trening. Da vi startet treningen var hun hissig for da skulle hun gå for fullt, dermed har jeg tråkket på trykket. Jeg ser at det er tungt å dra på, men det tåler hun. Hun tåler bedre det nå enn fart, sier han.

I form

78-åringen er i god form og tar seg av all treningen av Lannem Silje selv. I tillegg har han to unghester som han trener. I oktober begynner de antagelig med litt intervalltrening, men prøveløp blir det ikke før utpå etterjulsvinteren.

– Med det grunnlaget som hun har må hun springe absolutt maks hele tiden skal hun være i toppen. Så hun må ned mot 20-fart, som vi sier. Hun har bevist at hun har greid det tidligere. Hun har blitt litt fornuftigere, det er eneste forskjellen på henne. Hun er roligere under arbeidskjøringen nå, men jeg regner med at det er bare til jeg begynner å sette fart på henne, sier Ola.

Føllet blir på Lannem

Foreløpig ser det ut til at Ola skal beholde føllet, selv om han har fått mange tilbud på henne.

– Hun er lettvint å ha å gjøre med. Hun er egentlig et år fremfor i tid med håndtering, men jeg får se. Jeg tar til å bli voksen jeg også, da ser du, ler han.