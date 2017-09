Leilighetsbygg snart klare til innflytting

Siste finpuss av leilighetene gjøres av Jora Bygg og Laft AS, på vegne av Trysil Byggsystem AS. Til de har nå holdt på i overkant av ett år med disse to leilighetene. 1. oktober skal de to leilighetene i Hindåfeltet være klar.

I dag var var det en meget fornøyd utbygger som viste leilighetene fram til Dovre kommune på befaring.

– Dette er leiligheter for en til to personer. Soverommet er bygd opp slik at det er plass til en seng er inne, forklarte Nordsveen, driftsleder i Trysil Byggsystem AS, da han var inne i ei leilighet.

Nordsveen sier at at det er et ønske med balansert fellesskap på disse leilighetene.

– Det er åpent for alle å søke på leilighet her, forteller han.

Lokal arbeidskraft

Nordsveen opplyser at lokal arbeidskraft har vært en viktig nøkkel for å få bygd disse leilighetene.

– Det er veldig viktig for oss å ha et godt samarbeid med med kommunene, og bidra til verdiskapning lokalt. Vi ser på det som nyttig å samarbeide med lokale entreprenører for å få best mulig effekt. Forhåpentligvis bidrar dette positivt til nærmiljøet, sier han.

En leilighet tatt

Boligkonsulent i Dovre kommune, Wenche Haugom, sier at et par allerede har meldt interesse for ei leilighet.

- Det er flotte leiligligheter med god beliggenthet, så vi skjønner godt at de flytter dit. Vi forventer at i begynnelsen av oktober kan de første flytte inn, sier Haugom.