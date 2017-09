Folkefest på kåringssjå

Rundt 50 til 70 lam var med på kåringen, og rundt like mange saueinteresserte menn, kvinner og barn møtte opp for å se på kåringen, spise mat, eller kjøpe saueull-klær laget for anledningen. I år var Kåringssjå flyttet til gården ved siden av Coop Marked.

Seks ulike raser

Hele seks ulike raser var representert. Det var gammelnorsk sau, norsk pelssau, gammalnorsk spælsau, farget spælsau, hvit spælsau og dalasau.

Disse vant

Frank Sletten vant i to saueklasser, og det var norsk pelssau og norske hvite.

– Disse har bra pelsegenskaper. Av de norske hvite fikk jeg også første-, andre- og tredjeplass. Det var artig det. Kåringssjå er blitt høydepunktet gjennom hele året, sier Sletten.

Av gammelnorsk sau fikk Else Tageseth første- og tredjeplass, og Torbjørn Elvestad fikk andreplass.

– Dette var en vellykket dag, og ungene var veldig fornøyde, sier Torbjørn Elvestad, leder i Dovre sau og geit.