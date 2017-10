Musikkfest starter på Viewpoint

Trondheimsolistene, Ingeborg Dalheim og Gunhild Tønder spiller barokklassikere med Snøhetta som bakteppe. Det er lesjingene Ingunn Hagen og Ola Jordhøy som er vertskap for konserten, og de synes musikkfesten er et veldig godt initiativ.

- Vi er jo svært opptatt av musikk og kultur, og synes det er spesielt morsomt at dette er et arrangement som spres over hele Gudbrandsdalen, sier Hagen, som synes det er spesielt spennende med kombinasjonen mat og kultur i unike omgivelser.

- Viewpoint Snøhetta er en perle, og vi må berømme Villreinsenteret for å ha vært så positive hele veien, sier hun videre.

En rekke konserter

Vertskapet vil i tillegg til de musikalske godbitene, servere kortreist mat, deriblant lefser bakt på Lesja, samt knutekål fra vertskapets egen hage.

- På denne måten blir det en unik og helhetlig opplevelse, forteller Hagen.

Gudbrandsdal musikkfest er en nysatsning som skal løfte frem hele dalen gjennom en rekke unike konsertarenaer, med musikere i verdensklasse. Musikkfesten går over fire dager, med en rekke konserter på små og store arenaer fra Lillehammer i sør til Hjerkinn i nord.

Onsdag kveld fortsetter musikkfesten med konsert i Dovre kirke, og musikerne fra Viewpoint Snøhetta forflytter seg inn i lokaler fra slutten av den tidsepoken de formidler musikk fra. Her får de for øvrig følge av folkemusikeren Mari Midtli, som har med seg Jo Asgeir Li på trekkspill.