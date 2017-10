Nå skjer det ting på Myra

– Planen er at hallen skal stå ferdig rundt nyttår, forteller økonomileder Terje Hagevold.

3 mål

Hallen blir i utvendige mål 66 meter lang og 46 meter bred, altså i overkant av tre dekar. Innvendig blir den 15 meter på det høyeste. Reisverket er av stålbuer og over spennes en stor duk for å få hallen tett.

Hagevold forteller at de nå får mulighet til å trene hele året i en hall som er stor nok for fotball. Gravearbeidet er allerede i gang og fotballgruppa har brukt lokale krefter til å hjelpe seg med forarbeidet. Jan Haugen as har grunnarbeidet før Jora Bygg & Laft setter opp grunnmuren. Så skal halleverandøren montere hallen før kunstgresset blir lagt på.

Fotballgruppa opplyser at selv om det blir like kaldt inne som ute, slipper de nå både vind og nedbør. Hallen er også tenkt å bli leid ut, og skolene kan også benytte den.

Gro Myhren, mangeårig fotballmamma, sier at selv om hun snart ikke har med unger som spiller selv, synes hun at det er fint at unger som vokser opp får dette tilbudet.

Ektemannen Ståle forteller at oppstartsarbeidet med montering starter allerede i begynnelsen av november.

Mye penger

Terje Hagevold forteller at med kunstgresset inkludert vil kostnadsrammen være rundt 7-8 millioner kroner.

Kronerullingen med andelsbrev har gitt penger i kassa. Fotballgruppa har nådd målet de satte seg, men sier at for hver andel som selges bedres likviditeten i byggeprosessen.

– Det er fortsatt viktig med støtte gjennom kjøp av andeler, presiserer Eva Halgunset, og forteller at de har nådd minimumssummen for i det hele tatt å få satt i gang prosjektet.

Målet var å få sponset 840 000 kroner, og til nå har de fått inn 792 000 kroner. For andelssalget satte de som mål å få inn 210 000 kroner, og så langt har de fått solgt andelsbrev for 162 000 kroner. I egenandel var målet 750 000 kroner, til nå er det 680 000 kroner.

Fotballgruppa har nå den årlige adventskalenderen i trykken. Den vil i sin helhet gå til prosjektet med hall på Myra.