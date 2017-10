Hastigheten øker

Det er store hastigheter ved Veslemannen, og den øker noe fremdeles. Hastigheten er nå rundt 15 centimeter i døgnet i øvre del. Værprognosene fremover melder nedbør, men mest sannsynlig i form av snø og kaldere temperatur. Vanntilførselen vil fortsette som planlagt. NVE har pumpet 5400 liter vann i timen ned i sprekkene på fjellet, for å sette fart på raset. NVE har ikke oppnådd det det håpet på.

- Vi er skuffet over at vi ikke får utløst mer, for å hjelpe på situasjonen for beboerne i dalen, sier sjefsgeolog Lars Harald Blikra i NVE under en pressekonferanse fredag.

Han sier det er vanskelig for dem å vite hvor mye fjellet tåler, og hvor mye mer vann som skal til. Han sier vanntilførselen skal fortsette utover kvelden, hvis det ikke blir mange kuldegrader. NVE har tre personer på toppen av fjellet som styrer vannforsøket. I tillegg har det kommet 36 millimeter nedbør det siste døgnet. Deler av det overvåkede partiet har flyttet seg så mye som tre meter siden NVE startet målingene i 2014.