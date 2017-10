Veslemannen i rekordfart

Siden midnatt har NVE pøst på med vann inn i sprekkene i fjellmassivet ved Horgheim i Romsdalen. Det har vært kraftig nedbør gjennom hele natta. Vannet har ført til rekordfart på fjellet. Tidligere rekord har vært på sju centimeter i døgnet.

- Det ble rødt farenivå klokka 22 i torsdag kveld. Da så vi relativt store økninger i bevegelsene i fjellet grunnet nedbør og smelting av snø. Bevegelsene var over fire centimeter i døgnet. Området under fjellet ble evakuert klokka 22 i går kveld. Fra klokka 00:40 og fram til klokka 06 fredag morgen, har vi pøst på med 75.000 liter vatn. Vi observerte relativt fort et stor økning i bevegelser. Bevegelsene er over ti cm i døgnet, og øker fortsatt. Det var observert steinsprang og mindre ras i fjellsiden klokka 03.45 i natt. Vi fikk melding fra politiet om det i natt. og våre instrumenter har også registrert det, fortalte sjefgeolog i NVE, Lars Harald Blikra, til Åndalsnes Avis under en pressekonferanse på Rauma Kulturhus i morgentimene fredag.

Stenger vegen på kort varsel

11 innbyggere i området er evakuert, og det er ferdselsforbud i området. Raumabanen er stengt, og NSB kjører buss for tog på strekningen fra Åndalsnes til Dombås. Statens Vegvesen er også klare til å stenge E136 på kort varsel. Dette vil skje på ett minutt. Omkjøring til områdene rundt Ålesund og Molde blir via Oppdal eller Strynefjellet. Statens Vegvesen lover at omkjøring blir skiltet, slik at folk blir informert tidligst mulig. Dette også nedover i Gudbrandsdalen.

Regn utover dagen

Det er fortsatt regn og tåke i området ved Mannen, og det er regn meldt utover dagen. Det er fjerde året på rad at farenivået har blitt satt til rødt, og et ras har blitt ventet. Forsøket med å hjelpe raset i gang ved å tilføre vann har ikke vært prøvd ut før. Det er derfor usikkert hva det fører til. NVE sier til Åndalsnes Avis at tilførselen av vann ikke vil påvirke hele fjellpartiet. slik at det store raset i Mannen vil gå nå. Pumpene som brukes, har kapasitet til å pumpe cirka 5.400 liter vann i timen. Siden målingene startet har det blitt registrert bevegelser som til sammen kommer opp mot fire meter.