Bjorlis minibank blir borte

– Bakgrunnen for det er at den er gammmel, sikkerheten er dårlig og den takler ikke så godt nye sedler, sier administrerende banksjef for Sparebank 1 i Lom og Skjåk, Unni Strand.

Koster mye å bytte

Hun sier at det i tillegg koster mye å bytte en minibank.

– Da vil det fort bli 300-400 000 kroner. I tillegg er minibanken på Bjorli svært lite brukt, sier hun.

Lesjas ordfører Mariann Skotte (A) fortalte i torsdagens kommunestyremøte om at hun fikk en telefon at minibanken på Bjorli skal stenges.

– Dette vil ha ringvirkninger på handelsstanden, og det reagerte jeg på i telefon, sa hun.

Nå vil det bli møte på Bjorli før minibanken legges ned.

– Det er absolutt på sin plass før de legger ned minibanken, og en ny minibank vil koste 300 000 kroner, sa hun.

Folk bruker mindre sedler

Strand forteller at det har vært en vurderingssak, fordi folk bruker mindre sedler enn før. Nå bruker folk kredittkort mer.

– I tillegg har vi Vipps som et godt betalingsmiddel. Dette er noe Finanstilsynet også ser.

Noen fastslått dato for stengningen av minibanken har ikke Strand helt nøyaktig, men 1. november kan bli realitet.

– Det er en utvikling i samfunnet vi ser over tid, at folk bruker mindre sedler, forteller hun.