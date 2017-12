Førjulsstemning på Lesja

New Articles

I alt 26 selgere hadde fordelt seg rundt omkring i de små og store husene på Lesja bygdemuseum. Både bakst og håndarbeid fikk føtter å gå på. I fjor ble det slaktet gris, men i år var det tid for slakt av sau. Foruten å selge ble mye av arbeidet på en gård før i tiden demonstrert. I smia ble det tryllet frem rødglødende spiker og i eldhuset bakte 91 år Marie Jøndal mjukbrød sammen med to andre. Både skrivabrød og avlettsteiking kunne en også oppleve, for ikke å snakke om at nissen bodde på Hoksvoldlåven. Se vår bildekarusell for å få et lite innblikk i noe av det som foregikk på bygdatunet.