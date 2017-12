Julemesse Skogvang

New Articles

Dette er første gangen julemesse blir arrangert på Dovreskogen, der de ansvarlige fore grendehuset Skogvang bestemte seg for å kaste seg på trenden. Flere lokale aktører stilte opp, og de opplevde en jevn strøm av besøkende utover dagen.

For mange var det ikke den første julemessen de hadde deltatt på i år. Flere av de som hadde stilt opp med egen stand var gjengangere fra tidligere julemesser hittil i år, men det var også noen debutanter. Skogvang kunne by på mye av det samme, men også aktiviteter som baking for barn. Noe som slo godt an. (Tekst og foto: Simen Rudiløkken)