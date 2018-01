Reserveplass til OL

New Articles

Sisteuttaket til OL ble gjort onsdag. Marcus Kleveland og Johanne Killi ble begge tatt ut på førsteuttaket. Emil Andre Ulsletten fikk dessverre ikke sjansen til å vise seg frem på en av de mest tradisjonsrike snowboardkonkurransene i verden, Laax Open, som gikk forrige uke. Skisportsstedet i Sveits har fått over en meter med snø den siste uken, og kombinasjonen av snø og vind gjorde at verdenscupkonkurransen ikke lot seg gjennomføre. Laax var siste mulighet for å kvalifisere seg for Pyeungchang, dermed røk OL-drømmen for flere av de som stod på start. Ulsletten har likevel gjort det så bra at han står på reservelista til snowboarderne sammen med Markus Olimstad.

– Ja, jeg er valgt ut som reserve. Men jeg blir ikke sendt til Korea med mindre en skade har skjedd på en av de andre, forteller dombæsingen.

Han blir derfor sendt til Østerrike på samling enn så lenge.

– Det er for å holde meg varm, så blir jeg sendt til OL på dagen om noe skulle skje, sier Ulsletten.