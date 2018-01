Gull til Kleveland i slopestyle

New Articles

Før mennenes finale lørdag kveld måtte Dombås-gutten finne seg i å stille med favorittstempel. Det første runnet gikk ikke helt etter planen, men i andre run slo han til med en poengsum på 93.66. Kanadiske Mark McMorris ledet etter første run med en poengsum på 90, som Kleveland suverent slo. Han hadde store smerter etter et stygt fall fredag, og håpet at poengsummen skulle holde til seier slik at han i siste omgang bare kunne kjøre et «kose-run», som han uttrykte det til Nrk.

Det ble spennende da Darcy Sharpe fra Kanada i siste run kjørte en knallomgang, men hverken han eller McMorris greide å tukte Kleveland. Sharpe endte på andreplass med 91 poeng foran McMorris.

Nå skal snowboardstjernen fra Dombås ta en velfortjent hvil, før det braker løs med OL.

Kleveland forteller at han gleder seg til å kjøre i Sør-Korea og oppleve OL-sirkuset der.