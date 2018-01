Tok sølv tross store smerter

New Articles

Det var natt til lørdag at X Games big air-konkurranse gikk. Finalen kunne ikke startet verre for Kleveland, som hoppet for langt og landet på rumpa. Der hadde han allerede slått seg tidligere i uka. Tydelig preget fortsatte han likevel konkurransen.

– Marcus sa det selv – han har aldri gjort det trikset så bra. Det var lett for han. Han har et ess i ermet som ingen andre i verden har. Nå er han blitt veldig selvsikker på det trikset. At det vanskeligste trikset i verden er lett, det er er sprøtt, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud i et intervju med Snowboardforbundet.

Det var en smertefull konkurranse for Dombås-gutten.

– Det kjentes ut som 1000 volt gikk gjennom kroppen da jeg landet quaden, sier Kleveland.

Kanadisk gull

Som i fjor fikk Kleveland høyeste poengsum med quadcorken, men gullet gikk til kanadiske Maxcence Parrot, da det er to tellende hopp i finalen.

– Nå er jeg bare glad for at big airen er over. Slopestyle blir litt roligere, jeg håper jeg ikke har så vondt i rumpa. Jeg kjører uansett, men jeg kan ikke lande på rumpa. Da komme jeg til å begynne å grine, sier Marcus og ler.

Han innrømmer at det var bittert å ikke få gullet.

– Det ble reprise på i fjor, og det suger litt å ikke få gull. Jeg er glad for andreplass uansett, mer glad i år enn jeg var i fjor, sier han.

– Adrenalinkick

Drivkraften til å fortsette til tross for store smerter kan forklares med at X Games big air er en helt spesiell konkurranse.

– Det er helt kaos å kjøre den finalen. Det er et adrenalinkick fra helvete. Alt går så fort, og du må bare sende på. Du blir bare dratt med i showet. Det er veldig kult, men veldig skummelt, sier Kleveland.

Lærte seg nytt triks rett før finalen

Etter Kleveland landet sin perfekte quadcork på første forsøk var spenningen knyttet til hans andre tellende triks. Egentlig skulle han gjøre frontside trippelcork 1440, men da han ikke fikk det ordentlig til på trening måtte han legge om planen.

– Han lærte seg switch backside trippel istedenfor på trening. Han slo seg skikkelig da han prøvde det i førstehoppet. Da ble jeg litt bekymra, men han bet tennene sammen og kjørte på. Etter å ha landet quadcorken fikk han godfølelsen, og da satt det nye trikset også, sier landslagssjef Grimsrud.

Landingen var imidlertid ikke perfekt, og det var avgjørende for at det ikke ble gull.

– Hadde han landet den perfekt hadde han stått øverst på pallen, sier Grimsrud.

Landslagssjefen går ikke tom for lovord om 18-åringen.

– Marcus er en maskin som kommer tilbake etter den smellen han fikk. Han begynner å bli rå mentalt. Det han gjør er veldig imponerende. Det merker du at folk her på X Games også synes. Det er han alle vil prate med, og ta selfie med.

Mons Røisland kjørte også finalen, men fikk det ikke helt til å stemme og endte til slutt på 7. plass

Lørdag ettermiddag fortsetter X Games med finale i slopestyle – konkurransen der Kleveland tok gull i fjor.