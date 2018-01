Sølv på Johanne i big air

New Articles

Hun fortalte før konkurransen at hun var litt nervøs siden hun i lørdagens slopestylekonkurranse falt og fikk vondt i kneet. Men kneet så ut til å fungere.

Først med triks

Johanne Killi har vist gode takter på trening i Aspen, og lærte seg for kort tid siden et triks ingen kvinne har landet i konkurranse tidligere. Killi visste at om hun greide å lande sin Switch dobbeltcork 1080 perfekt, hadde hun store sjanser til å vinne. I andre run tok hun trikset, men hadde ikke helt ren grab. Dermed ble det Sarah Hoefflin fra Sveits som stakk av med gullet med sine 86 poeng foran Killis 79 poeng.

Kun fire jenter stod på startstreken da flere hadde trukket seg fra konkurransen, deriblant amerikanske Maggie Voisin som vant slopestylekonkurransen.

Med sølvet i X games får Killi med seg god selvtillit før OL starter i Sør-Korea 9. februar.