Gull og bronse i NM-stafett

Av 19 lag var det Nord-Østerdal skiskytterkrets som vant stafetten i klassen K17-21 under junior NM på Simostranda søndag. Guro Sandvold fra Tynset og Randi Sollid Nordvang fra Vingelen la et godt grunnlag for Juni Arnekleiv som gikk ankeretappen. Hun startet to sekunder bak lederen Hordaland, gikk en strålende etappe, og kom i mål 14 sekunder foran Hordaland.

Samme dag ble det enda en ny stafettmedalje til Dombås, da laget til Kristoffer Sverdrup gikk inn til bronse i klasse M17-18. De andre på laget var Gaute Kvittum Nytrøen fra Tynset, og Eirik Horten og Jørgen Solhaug Sæter fra Os IL. Det var 21 lag som deltok i denne klassen.