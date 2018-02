Femteplass på Johanne Killi

New Articles

Etter sitt første run i kvalifiseringen gikk Killi rett inn i ledelsen med hele 87.80 poeng. Hun ble senere tatt igjen av svenske Emma Dahlström og norske Tiril Sjaastad Christiansen, men gikk ut av kvalifiseringen på en tredjeplass, og sikret seg dermed en finaleplass med god margin.

Killi ville satse på en trygg start i sitt første finale-run, og dermed satse alt i sine to siste. Dessverre strakk hun ikke seg like høyt i finalen hvor hun falt under sitt første run og ble tildelt skarve 10.20 poeng.

Det ble likevel en spennende avslutning da Killi forsøkte å lande sitt beryktede Switch Dobbel 1080 i sitt tredje og siste run. Dessverre var ikke landingen god nok til å sikre henne en plass på pallen, og fikk 54.40 poeng for sitt vågale forsøk. Hun endte til slutt opp på en femteplass takket være sitt andre run der hun skaffet seg en score på 76.80 poeng.

Gullmedaljen gikk til sveitsiske Sarah Hoefflin.