I dag begynner sommeren

I dag er det vårjevndøgn. Sommerhalvåret ble innledet i dag klokken 17.15. I Lesja og Dovre med det første snøfallet på lang tid, på Bjorli så mye som 30 centimeter. Selv om det er langt fra bart, gjør det godt for skiløypene til påske. Nordvesten sørger for snøfall og vind også de kommende dagene, før det blir fint påskevær med bare et par minusgrader fra palmehelga. Også på Dombås ventes det noe snø de kommende dagene, i følge yr.no. Første vårdag er passert for lenge siden, det var 1. mars.

Stor skredfare

Det er store variasjoner denne første dagen i sommerhalvåret. I Sigdal i Buskerud ble det i dag målt 10 plussgrader, og på store deler av Vestlandet er det stor skogbrannfare. Områder i Nord-Norge er isolert på grunn av snøskredfare. Også i andre deler av landet er det stor fare for skred. I Trollheimen, Romsdalen og Sunnmøre i Møre og Romsdal er det størst snøskredfare. Mye nysnø i kombinasjon med vind gjør at skredfaren er på nivå fire, ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVE) varslingstjeneste varsom.no.

Like lange dager

Når det er jevndøgn er dag og natt like lange over hele jorden, sola står rett over ekvator. Det er 12 timer fra soloppgang til solnedgang. Frem mot sommersolverv, som i 2018 er 21. juni , blir dagene i gjennomsnitt 3 minutter og 20 sekunder lenger per døgn. Ved sommersolverv når dagen en lengde på 17 timer. Deretter blir dagene igjen kortere, fram til vi kommer til vintersolverv.

Det er vårjevndøgn som er utgangspunktet for når påsken kommer. Til påskens quizer og spørrekonkurranser kan du notere deg at første påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.