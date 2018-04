Rekordpåske for KIWI

New Articles

Østlandet har vært preget av flott vær denne påsken, noe som lokket til seg store mengder turister og hyttefolk til fjellbygdene, og dermed til de lokale matbutikkene. Dovre og Lesja er hyppige turistmål for påsketurister og flere hytteeiere strømmer til utenfra kommunen i feriene.

Fornøyd butikksjef

Dette nyter naturligvis de lokale butikkene godt av, som opplever en betydelig økning i kundetrafikken. KIWI på Dombås slo ny personlig rekord i år, og økte omsetningen sin med nesten 10% fra fjorårets påske, forteller kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen i en e-post til Vigga.

Dette er butikksjef ved KIWI Dombås, Rita Brenden, svært fornøyd med, som sier det er kjempeartig. – Folk handler mer, og det er også større omsetning per kunde, forteller hun.

Brenden kan også bekrefte at man merker veldig stor forskjell på kundetrafikken i ferier og hver gang det skjer noe i bygda. – Det blir spennende å se fremover mot pinse, forteller hun, som forventer stor trafikk igjen da.

Fruktig påske

Et produkt som hører til påsken, og er essensiell for mange, er appelsin. På KIWI solgte de helte 1,4 tonn med appelsiner i løpet av de to påskeukene, kan også Helgesen berette. – Det er imponerende, og noe som har krevd mange tunge løft og mye arbeid av butikksjef Rita Brenden og hennes team, sier hun.

Rita Brenden tror folk er mer bevisste på å spise sunt om dagen, og mener at Trumf-bonusen som gir 15% avslag på frukt og grønt har gjort varene mer aktuelle, og at den har hatt betydelig innvirkning på den økende omsetningen.