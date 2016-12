Arrangerer cuprenn med ettertraktet premie

Freeski-konkurransen skal foregå på Frøysekulen, og Jan Lyngen i Dombås ILs undergruppe alpint og snowboard har som mål å bygge tidenes hopp.

– Vi har ikke bygget hoppet ennå, til det er det for lite snø. Ove Vadet hos skiheisen må produsere snø til oss først, forteller Lyngen.

Høyt nivå

Dombås IL arrangerte norgescup-renn både for ski og snowboard to ulike helger i fjor. Snowboardrennet ble avlyst på grunn av få deltagere, og det var få skikjørere på Norgescupen da rennet krasjet med den eneste åpne internasjonale konkurransen.

I januar ventes flere løpere, og et høyt nivå på konkurransen.

– Publikum kan forvente det beste av skikjørere. Trolig kommer landets beste skikjørere, og mange av disse er i verdenseliten, sier Lyngen.

Verdifull billett

Wild card-billett til X-games blir utdelt til vinneren av rennet, og denne biletten henger høyt.

– Wildcardet er verdifullt, sier Lyngen.

Frøysehoppet var trolig unikt i størrelse under fjorårets sesong, og alpint og snowboardgruppa høstet ros for hoppet.

– Vi skulle egentlig ikke arrangere norgescup i år, men ble forespurt av skiforbundet, sier Lyngen.

Han har visst om konkurransen og wild card-muligheten på Dombås en stund, men det var først denne uken det var offisielt. Han håper nå at værgudene spiller på lag med dem under konkurransen første helgen i januar.

– Det verste er vind, vi tåler maks 4-6 sekundmeter, forteller Lyngen.

Det er ikke mulig å kvalifisere seg til X-games, utøvere blir spesielt invitert. Denne sesongen arrangeres det i Hafjell i mars og i Aspen i Colorado januar.

To lokale stjerner skal delta i den prestisjetunge konkurransen. Snowboarder Marcus Kleveland er invitert til Hafjell, og skikjører Johanne Killi er invitert både til Hafjell og Aspen.

Under Norges skiforbund

Norgescupen arrangeres av Nor Freeski i samarbeid med klubber i landet, og cupen er en internasjonal konkurranse under FIS og Association of Freeskiing Professionals (AFP). Nor Freeski navet for organisert freeskiing i Norge, og er organisert under Norges Skiforbund.