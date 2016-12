Trailer lastet med fisk veltet

I følge politiets operasjonssentral er det fri ferdsel forbi stedet.

– Lasta med fisk er berget, men den må lastes om. Det kommer ikke berging før etter klokken 17.00, forteller operasjonsleder Ann Karin Sundgården.

Sjåføren ble ikke skadet i uhellet, traileren skal ha kommet for langt ut på ene siden, og veltet ut i grøfta.

Kjørte fast på E6

Et vogntog sto fast på E6 nord for Dombås, dette ble tauet mot Dovrefjell for å kunne kjøre videre. Senere var et vogntog veltet i grøfta langs E136 ved Bottheimsgrenda, og et vogntog kjørte utfor ved Lora.