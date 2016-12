Stemningsfullt julespel

Kulturskulen har hatt julespel nokre år på rad no, og avslutta semesteret med julespelogså i år. Publikum fekk følge Kai, bestefaren hans og Frida, i «noe fint, sprøtt og hemmelig».

Julefeiring

Simen Vorkinn spela Kai, som var uroleg for bestefaren sin. Kai var sjuk, og redd for at det ikkje ville bli ordentleg julefeiring. Bestevenen Frida, spela av Kaia Rise hjalp til slutt til slik at Kai og bestefaren fekk ordna til jul.

Bestefaren var spela av Cindy Van Schendel frå Dovre, som og har skreve manuset til stykket.

Mange elevar frå kulturskulen medverka i julespelet. Gitarelevar, pianoelevar og band, samt dansarar var med på å sette ramene kring julespelet. Visuell karusell har laga mange av kulissane, og videoelevar filma under framsyninga.