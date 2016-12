Solgte bua etter to dager

For mange er det en drøm å ha egen jakt- og fiskebu høyt til fjells.

Tidligere i år ble en bu på Einøvlingen solgt til 1 350 000 kroner. Denne uken solgte Linda Treseng og familien ei 15 kvadratmeter stor bu i Motterudholet på Lora, til 850 000 kroner. Det følger med et naust med bua, som ligger ved Heimtjønn, et fiskevann like ved.

I verneområde

Bua ligger på nesten 1300 meter over havet, og eies av Gunvor Olsen, moren til Linda.

– Jeg regnet med å få solgt den før jul, men ble overrasket over at den ble solgt så fort, forteller Linda, som solgte den på vegne av moren.

Faren til Linda, Terje Olsen, er fra Lora. Han arvet bua fra onkelen Sigurd Olsen for snart 16 år siden. Bua var oppført i 1956, og ligger cirka halvannen times gange fra Lora. Den ligger innenfor Dalsida landskapsvernområde, som er en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

– Vi har vært der mye på jakt og fiske, men de siste årene har det stort sett vært turer opp dit for å fikse ting, forteller Linda.

Familien bor i Nordkisa ved Gardermoen, og har fortsatt hytte i Stavheimsgrenda på Lora, som de bruker flittig.

Kjøper fra Ålesund

Linda solgte bua privat, og i følge statistikken på Finn.no har over 4500 vært innom å sett på annonsen mer enn én gang. Kjøperen av bua med naustet er fra Ålesund, og har allerede hytte på Bjorli.

– Det er nok mange som er på utkikk etter noe slik over lang tid, men det er ikke alltid området passer. Kjøperen forelsket seg i stedet ut i fra bildene, men er kjent i området, forteller Linda.

Hun er fornøyd med salget.

– Jeg har nok vært heldig med kjøperen, han har sagt vi kan få bruke bua om vi ønsker, forteller hun.