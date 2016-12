Kjøper Jetta kafeteria

Lokale krefter tar over driften av Jetta kafeteria. Tasty Thai by Kanna AS skal kjøpe kafeteriaen, og etter planen blir overdragelsen 1. februar neste år.

Skilte bedre

Kanna Bredal fra Dombås driver firmaet, som i vår etablerte seg med egen matvogn i Dombås sentrum. Hun driver også catering. Nå blir bedriften mer stedfast på Dovre.

– Vi skal kjøpe bare kafeteriaen og tomta, ikke leiligheten, forteller ektemannen Geir Morten Bredal.

Han forteller at de er i en prosess om kjøpet. Leiligheten skal deles fra bygget, og Lund vil fortsatt eie toppetasjen.

Planen er å ivareta det tradisjonelle på Jetta, men supplere med retter fra det thailandske kjøkkenet. De håper å kunne få flere kunder blant annet ved å skilte bedre inn til kafeteriaen fra E6.

Kanna tar over driften til treffstedet på Dovre og har med seg hjelp, men Geir Morten vil fortsette i sin jobb på Rundtom møbelfabrikk.

– Fornøyde med lokale kjøpere

Morten er glad for å at lokale krefter vil ta over driften. Han og Unni har drevet Jetta siden 2010, og ønsket nå å selge bedriften på grunn av helsen. De la den ut for salg i januar i år.

– Vi er fornøyde med at det ble lokale kjøpere, og glade for å få solgt nå, forteller Morten.

– Ingen lett avgjørelse å selge Det er ingen lett avgjørelse for Morten Lund og Unni Øien å legge ut levebrødet sitt Jetta Kafeteria for salg, men de har god tro på grunnlag for videre drift.