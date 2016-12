Fem biler i kjedekollisjon

Ved 13.15 tiden var det en kjedekollisjon på E6 nord for Dombås. Politiet melder om at fem biler er involvert i ulykken, men at det kun er lettere personskader.

Alle nødetater var raskt på stedet, og vegen er stengt mens nødetatene jobber.

Det er mulig å kjøre om sidesporet ved Hinnåfeltet for personbiler.

Kollisjon ved Risebrua

Det har også vært en kollisjon på E136 ved Risebrua på Lora. To biler har kollidert, det var ikke meldt om personskade opplyser politiet. Det er trafikkdirigering forbi stedet mens nødetatene jobber.

Politiet opplyser på Twitter at det er glatte kjøreforhold på E136.