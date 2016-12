– En takknemlig jobb

Hun er nominert tredje året på rad, av kreftpasient Kjell Sogn (68) på Dombås. Han ble syk for seks år siden, og forteller at han har fått god oppfølging og hjelp av Lene.

– Det er flere som skryter av henne. Hun er veldig god mot oss som har kreft, roser Kjell.

For begge kommuner

Lene har jobbet som kreftsjukepleier i Lesja siden 2007, og også Dovre siden 2011. Arbeidet omfatter både pasienter, pårørende og etterlatte. Kjell ble operert i 2011, og setter stor pris på å ha hjelp og støtte fra Lene regelmessig i hverdagen.

– Jeg kan spørre henne om mye som ikke alltid fastlegen vet svar på, forteller Kjell.

Han mener han har flere med seg når han nominerte Lene til julehilsenen.

Overraskelse

Hun ble glad og overrasket over julehilsenen.

– Dette var fantastisk, og en veldig trivelig overraskelse. Du overrasker stadig du, Kjell, sier Lene.

Julehøytiden kan være tøff for mange, ofte er det spesielt tøft for etterlatte. Lene forteller at det også kan være en god tid, om en pasient har fått en positiv beskjed fra legen før julen.

– Jeg er veldig glad for at jeg har denne jobben. Det er en veldig takknemlig jobb, og en kommer veldig tett på pasientene. Jeg er glad jeg har muligheten til å jobbe med dette, sier Lene.

– Situasjonen er der uansett, men jeg er veldig glad for at jeg da kan hjelpe, utdyper hun.

Utvikling i fagfeltet

Med lange avstander fra sykehus tror Lene det er viktigere med et godt støtteapparat ute hos pasientene. Kjell beskriver at det er mye papir han må forholde seg til som pasient, og spør gjerne til Lene til råds. Det er hele tiden mye nytt å holde seg oppdatert på for Lene.

– Kreft er et felt det hele tiden blir forsket mye på, forteller hun.

Funksjonen Lene har som kreftsjukepleier i kommunene er ikke en lovpålagt oppgave, men det er anbefalt. Mange kommuner har en slik ressurs.