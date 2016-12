E6 åpen igjen

Ekstremværet Urd har blåst opp i innlandet, og E6 over Dovrefjell var stengt på grunn av uvær natt til tirsdag. Statens vegvesen meldte om stengingen mandag kveld klokken 23.00. Ved klokken 17.00 meldte vegvesenet om at fjellovergangen kunne bli stengt på kort varsel.

Klokken 9.30 var vegen fortsatt stengt.

Stian Brenden i Stian Brenden Maskinservice AS forteller klokken 10.30 at vegen åpner igjen. Uværet har gitt seg, og brøytemannskap har brukt morgentimene med å brøyte opp E6.

Dovrebanen stengt

Ekstremværet Urd kom med store mengder snø natt til tirsdag.

Lenger sør i dalen har den blåst et tre over ende på Dovrebanen, noe som førte til at et tog kjørte rett i treet, og må evakueres. Hendelsen skjedde like nord for Tretten stasjon klokken 7 tirsdag morgen, og Dovrebanen er stengt til jernbanen blir ryddet.

Toget kom fra Dombås og skulle videre til Drammen, men de vel 30 passasjerene skal ikke være skadet, skriver Dølen.