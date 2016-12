Ekstremværet Urd blåser opp

Det ventes kraftig vind og snø mandag kveld og natt til tirsdag. Meteorologisk institutt har sendt ut ekstremværvarsel, og Urd vil treffe hardest langs kysten, og spesielt langs vestlandet.

Statens Vegvesen varslet like før klokken 17.00 at E6 over Dovrefjell kan bli stengt på kort varsel på grunn av uvær.

Selv om været klassifiserer som ekstremvær, sier meteorolog Kirsten Gislefoss at det har vært verre vær enn dette.

– Ta forhåndsregler

Fylkesmannen i Oppland ber alle om å ta forhåndsregler likevel. Østafjells er det ventet vindkast opp mot 25-30 meter i sekundet. Dette melder yr.no:

"OBS-varsel for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark: Mandag og natt til tirsdag ventes vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge på grunn av kraftig vind, snø og snøfokk."

ÅBrannsjef Åge Tøndevoldshagen informerer om at om utviklingen her i Lesja og Dovre blir kritisk, for eksempel med langvarig bortfall av strøm, mobildekning, internett, vil den kommunale kriseledelsen for begge kommunene etablere seg på Lesja Dovre Beredskapssenter på Joramo.

Fylkesmannen informerer på sin nettside, og ber folk ta disse forhåndsreglene:

"Vi vet av erfaring, spesielt etter ekstreværet Dagmar i romjula 2011, at dersom det kommer vindkast på 35 m/s i lavlandet vil mange miste strømmen, telefon og internett. Det kan også bli trefall, og veier kan bli stengt.

Vi anbefaler derfor at du:

- Følger med på værvarselene

- Følger politiets og øvrige myndigheters oppfordringer

- Ikke beveger deg utendørs mer enn strengt nødvendig hvis/når vinden øker

- Sikrer løsøre og parkerer bilen i garasjen (om du har)

- Tar høyde for at strømmen kan bli borte i mange timer

- Lader telefonen

Dersom telefonnettet er nede og du har behov for øyeblikkelig hjelp:

- Prøv alle tilgjengelige metoder som for eksempel Skype og fasttelefon om du har.

- 112 kan ringes fra alle telefoner uansett tjenesteleverandør om du tar ut simkortet. Det er ikke sikkert at alle tjeneteleverandørene har problemer.

- Sett deg i bevegelse siden det kan være at kun enkelte mobilmaster ikke virker

- Om ingenting annet fungerer, reis til kommunesenteret først. Mange kommuner, lensmannskontorer og legevakter har satelitt-telefoner"