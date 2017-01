Over 700 000 fulgte Anno første kveld

Vartdal er smedlærling på Hjerleid, og søkte ikke om å få delta i programmet.

– Jeg ble kontaktet og ble invitert til å komme på et intervju. Det virket som de ønsket å ha med noen som hadde bakgrunn i et håndverksfag, forteller Vartdal, som har slekt på Sunnmøre og har vokst opp i Bærum.

Invitert til å delta

Invitasjonen kom ut av det blå. Tanken på å delta i et realityprogram som reiser nesten 500 år tilbake i tid og poenget er å lære seg håndverk virket ikke så fjern likevel.

– Jeg liker å prøve ulike ting innen håndverk, forteller Vartdal.

Deltagerne har ikke sett episodene før de blir sendt, og Vartdal synes det er merkelig å se seg selv på skjermen.

– Når vi var midt i det var det også mye vi ikke fikk vite, som jeg ser i episodene, forteller han.

Innspillingen foregikk om høsten i fjor, handlingen er lagt til Trondheim i år 1537. Trondheim står i sentrum av et maktspill mellom konge og kirke som kommer til å endre Norge for all ettertid. De 14 Anno-deltakerne bor i bygården til Norges mektigste mann, selveste erkebiskop Olav Engelbrektsson.

Matlaging fra bunnen av

Vartdal forteller at det var spennende å være med, og spesielt å skulle leve i en så fjern tidsalder i 10 uker.

– Det var veldig spesielt å bo og leve på den måten. Det var ganske tungt, men veldig spennende. Alt vi gjorde var veldig elementært. Vi fikk se litt av matlagingen i første episode, vi lagde den helt fra bunnen av. Vannet måtte pumpes opp fra brønn, og vi kvernet eget mel, forteller han.

Og det å vite at det moderne samfunnet var på andre siden av en mur, var også noe de måtte forholde seg til.

– Det i seg selv var en utfordring. Vi gav fra oss så mye, og visste at alt det vi var vant til i det daglige var rett utenfor, sier Vartdal.

Spennende fremover

Presseansvarlig i NRK, Camilla Sand, forteller at at 735 000 seere så Anno på premieredagen. Programmet har 30 episoder, og går over 10 uker med tre episoder hver uke. Selda Ekiz er programleder for den tredje sesongen av programmet, og fredag denne uken er det den første turneringen og duellen.

Vartdal kan naturlig nok ikke røpe noe om handlingen, men forteller at det var greit å ha erfaring med et håndverksfag som smed. Han lover at Anno blir spennende å følge med på fremover.

– For seerne tror jeg det blir ganske morsomt å se på. Det blir nok noen overraskelser fremover, sier han.