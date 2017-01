Frøysa klar til lørdag

Dombås IL er arrangør av norgescuprunden, som vekker spesiell interesse i skimiljøet. Vinneren av cupen i herreklassen får nemlig en billett til X-games i Hafjell i mars.

Det er ikke mulig å kvalifisere seg til X-games, utøvere blir spesielt invitert. Denne sesongen arrangeres det i Hafjell i mars og i Aspen i Colorado januar.

To lokale stjerner skal delta i den prestisjetunge konkurransen. Snowboarder Marcus Kleveland er invitert til Hafjell, og skikjører Johanne Killi er invitert både til Hafjell og Aspen.

Ulsletten deltar

Johanne Killi deltar ikke på rennet i helga, men skal være med landslaget å trene på Dombås.

Petter Ulsletten skal delta, og er en av favorittene til å vinne billett til Hafjell. Nylig vant han sin første norgescupseier i Big Air.

Frøysehoppet er større enn noen gang, og klart til å ta i mot norgestoppen på ski i helga.

Imponert

Landslagstrener Luke Allen forteller at Frøyse-hoppet imponerer. Landslaget var innom Dombås før jul, men da ødela mildvær mulighetene for å prøve hoppet.

– Hoppet er mye større enn jeg trodde. Det er det største hoppet i Norge nå, mener Allen.

Landslagsutøverne Felix Stridsberg Usterud, Birk Ruud og Christian Nummedal deltar i konkurransen i helgen. De kommer onsdag, og skal trene noen dager i bakken før cuprunden lørdag.

– Vi er veldig spente på å komme opp til Dombås. Med et så stort hopp blir det gode muligheter for oss å trene innenlands, sier Allen, som forteller at de vurderer å trene på Dombås også etter konkurransen.

Flere deltagere

Jan Lyngen i Dombås ILs undergruppe alpint og snowboard forteller at de forventer langt flere deltagere enn fjorårets arrangement. Påmeldingsfristen løper ut denne uken, men det kommer blant annet utøvere fra både Finland og Sverige.

– Jeg tror det blir en veldig bra konkurranse, med mange gode utøvere for publikum å se på, sier Allen.

Norgescuprennene i big air dreier seg om å gjøre triks på hoppet, som utøverne får poeng for. Etter innledende runder kjører de beste finaler.

Rekordstort

Cupen arrangeres med hjelp av frivillig innsats. Det er en gjeng foreldre som er ildsjelene bak byggingen av hopp og railparken i skibakken. Det er gjort grunnarbeid også om sommeren, og i fjor var Frøyse-hoppet rekordstort.

Jan Lyngen forteller at Eystein Killi er hjernen bak hoppene som ble bygget ved hjelp av fem-seks mann og forskalinger på tampen av desember. Vesle-Frøysa er bygget nå i januar. Hoppet er bygget med kunstsnø, og skal tråkkes og finpusses de siste dagene før konkurransen.