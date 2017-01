Ulekleiv på topp 20 i elite-cup

Ulekleiv ble tatt ut til å delta i IBU-cupen denne uken og neste. Denne helgen går løpet av stabelen i Martell i Italia, på 1700 meter over havet.

Skiskytteren fra Dombås sikret en 20. plass 1,29 minutt bak førsteplassen under torsdagens sprint. Ulekleiv hadde fem bom, men gikk raskt i sporet, og lå kun 20 sekund fra å havne på topp 10.

Vinneren av sprinten ble lagkameraten Andreas Dahlø Wærnes, som gikk inn til mål nesten 10 sekund foran andreplassen Nikolaus Leitinger fra Østerrike. Dette til tross for at Wærnes hadde to bom, og Leitinger var den eneste som skjøt fullt hus.

Lørdag er det klart for sprintrunde nummer to, før jaktstart søndag. IBU-cup er nivået under verdenscupen i skiskyting.