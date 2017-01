Strømstopp stanset varmen

Gradestokken viste 13 plussgrader i skolebygget fredag morgen, og det var i kaldeste laget til å ha undervisning. Stedfortredende rektor ved skolen Ådne Evjen fortalte til Vigga, at fyrkjelen og oljefyren som var reserveløsning, ikke fungerte fredag morgen.

Skoledagen gikk som normalt for 1.-2. klasse og skolefritidsordningen, som holder hus i nybygget. Lærerne for 3.-7.klasse var også på jobb, med vifteovner som midlertidige varmekilder.

Ødelagt kurs i elektrisk skap

Vaktmester ved Dovre skole, Egil Rudiløkken, forteller at feilen er rettet opp fredag ettermiddag.

– Det har brent i et elektrisk skap til Eidefoss, såpass at ledninger har smeltet sammen, forteller Rudiløkken.

Det var ingen alvorlig brann, men en naturlig følge var strømstopp på kursen som fyrkjelen er koblet i. Årsaken til at reserveløsningen ikke fungerte, var en ødelagt slange på oljefyren.

– Nå er alt sammen i orden, det er allerede blitt en lunk i skolebygget, forteller Rudiløkken fredag ettermiddag.

Han forteller at det var et lykketreff at renholderen var tidlig på jobb. Hun varslet ham klokken fem i dag tidlig om kalde radiatorer, og slik fikk skolen sendt ut varsel til foreldrene i 3.-7. klasse om at det ikke ble skole fredagen.

Rudiløkken lover normal innetemperatur til mandag morgen.