Byr opp til konsert med Dåm som gjest

Konserten går av stabelen i Dombås samfunnshus søndag kveld. Med seg som gjester i år har de Dåm, duoen Kjell Marius Snipen og Øystein Haugan fra Dombås og Lesja.

– Vi ville prøve noe nytt i år, og kanskje få hanket inn nye tilskuere, forteller Harald Berg, formann i Dovrefjell Disharmoniske Selskab (DDS).

Ny dirigent

Koret har sin første større opptreden med ny dirigent, Mari Midtli fra Sel. Hun har blitt et kjent navn innen folkemusikksjangeren og spesielt som kveder. Hun har vært dirigent for koret i snart et halvt år.

– Det er veldig lærerikt og utfordrende, og artig når jeg merker at arbeidet fører til noe, og gir resultater.

Koret har mange medlemmer og teller nå 20 personer, men både Mari og Harald etterlyser flere karer, og gjerne yngre krefter.

– Vi skulle hatt noen flere basser og tenorer, sier Mari.

– Det er ikke skummelt, men sosialt og artig, sier mangeårig kormedlem Oddny Garmo.

Lokale helter

Dåm hadde siste lokale opptreden på Tælahiv på Lesja i 2015, samt på Rondaståk i fjor. De skal ha en hel avdeling under konserten selve. De to barndomskameratene har spilt sammen i snart 20 år, blant annet i Ogobor.

– Det er mange som liker Dåm, og vi gleder oss til å ha dem med, sier Harald Berg.

Han er med i begge foreningene, etter han tok over som dirigent for musikkforeningen i høst.