Tilbake i verdenstoppen

Verdenscuprennet i slopestyle var det første for sesongen, og ble holdt i Font Romeu ved Pyrénéene i Sør-Frankrike, nær grensen til Spania.



Vanskelige forhold

Killi gikk videre til finalen som nest beste jente i kvalifiseringen. Det var svært krevende forhold for kjørerne med tett snødrev. Uværet gjorde at finalen ble avlyst og at resultatene fra kvalifiseringen stod som gjeldende.

– Været gjorde hele konkurransen vanskelig. Vi skulle egentlig ha to dager med trening i løypa, men siden værmeldingen så dårlig ut, ble programmet flyttet, forteller Killi.

Snø og vind gjorde at kvalifiseringen ble utsatt en dag for jentene, men også under kvalifiseringen var det vanskelige forhold. Flere av jentene nektet å kjøre konkurransen.

– Innerst inne hadde ikke jeg lyst til å kjøre heller, men jeg tenkte at hvis det blir konkurranse så må jeg være klar. Derfor tenkte jeg positivt gjennom treningen, og prøvde å lande triksene jeg hadde tenkt, sier hun.



Finalen avlyst

Kvalifiseringen består alltid av to runder. Men denne gangen ble andre runde kansellert på grunn av kjørernes sikkerhet.

– Jeg landet runnet mitt, som på grunn av forholdene ble ganske enkelt, men det holdt til en andreplass i kvalifiseringen, forteller Killi.

Senere på dagen skulle det kjøres finale for både guttene og jentene, men siden været hadde blitt enda verre ble finalen avlyst.

– Jeg er veldig fornøyd med å ende opp på andreplass i den første konkurransen jeg er tilbake i etter skaden. Det er et bra utgangspunkt med tanke på World Cup videre denne sesongen. Målet er å vinne World Cupen sammenlagt, som består av fem konkurranser, sier dombåsjenta.

Neste verdenscuprenn er i Italia, men det får hun ikke vært med på, siden det kolliderer med X Games i USA.

– Neste konkurranse er X Games i Aspen, der jeg deltar både i Big Air og slopestyle. Men først drar vi til Breckenridge for å trene en uke, sier Johanne Killi.