Kontrakten er signert

Offisielt starter de arbeidet 2. februar. Solveig Brøste Sletta skal være tilgjengelig i en 50 prosentressurs, Ane Marte Almås Hammerø i 10 prosent.

- Jeg har allerede fått to telefoner når det gjelder Lesja, fortalte Sletta, da Nordveggen presenterte seg for formannskapet i Lesja onsdag.

Synergieffekt

Nordveggen ser stort potensiale i Lesja, og gleder seg til å komme i gang med arbeidet, de har et samstemt ja med seg fra sitt styre. Nordveggen har mye kunnskap med seg som kan brukes også i Lesja, samtidig som det er store forskjeller mellom de to kommunene.

- Vi ser potensiale i de fastboende, er spent på hvordan gjennomgangstrafikken blir utnyttet, og hva man kan få ut av fritidsboerne når det gjelder nettverk, kapital og kunnskap. Lesja har også et sterkt landbruk. Mye av dette er langsiktig arbeid, og får vi en god nok grunnmur kan vi bygge hva slags hus som helst på , sa Sletta.

Forskjellige kvaliteter ved Rauma og Lesja vil gi synergier, og ikke konkurranse, mener hun.

- Jeg synes det er ekstra spennende at vi i alle år har hatt planer og mål om å strekke oss vestover. Det er helt nødvendig for at vi skal utvikle oss som reiselivsdestinasjon i første omgang, og alt det fører med seg, sa en begeistret Hanne Velure.