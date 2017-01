- Kom og bli med!

Til helga bærer det ut på isen. Da er årets isbanekjøring på Hjerkinndammen i gang, og initiativtager Robert Sletten oppfordrer folk til å ta turen.

- Dette er en fin anledning til å teste kjøreferdighetene sine under kontrollerte forhold, og jeg håper mange voksne sjåfører også tør å ta utfordringen, sier han.

For alle

Kjøringen stiller ikke annet krav til bilen enn at den må være skiltet og godkjent.

- Bilen blir ikke ødelagt av å sladde og trene her. Biler blir ødelagt dersom noen kjører i hverandre, men det skal ikke skje, hverken på vegen eller på banen, sier Sletten.

Teknisk kontroll og sjåførmøte er obligatorisk før start.

Forholdene er fine nå, og til helga er det varslet klarvær og rundt null grader. Alt ligger til rette for en fin dag med kjøring på isen, og arrangøren håper på godt oppmøte.