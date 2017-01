Fersk loring oppdaterer turguide

Solveig Græsli (31) er nyinnflyttet i Lesja. Nå er hun godt i gang med å bli kjent med Lesjas tud og naturopplevelser, gjennom revidering av turguiden "På tur i Lesja".

Trenger bidrag

Nå vil hun gjerne ha din hjelp.

- Alle turglade oppfordres til å sende inn sine beste bilder fra turopplevelser og turmål i Lesja. Igjennom bildene kan en inspirere andre til å komme seg ut på tur. Det er behov for bilder fra alle årstider, gjerne med folk på som viser aktivitet og ikledd spreke farger, sier Græsli.

Hun forteller at det også finnes et skjema på kommunens hjemmesider, der hun gjerne tar i mot registrering av nye turmål og tilbakemelding på eksisterende turmål.

- Turguiden skal ha mye informasjon, men på disse skjemaene fyller du ut det du vet. Du trenger ikke å fylle ut alt, sier hun.

Førstkommende tirsdag er det invitert til informasjonsmøte på Lesja kulturhus. Lag og foreninger er invitert, men alle turglade er hjertelig velkommen til å møte opp for å komme med innspill.

Trenger innspill

Græslis stilling er bare over tre måneder. Innen den tid har ikke våren kommet til Lesja, bilder er et viktig moment for arbeidet med både turheftet og digitaliseringen. Turguiden skal også digitaliseres på turportalen Outtt.com og i den gratis nedlastbare appen Outtt. Den nye turguiden vil komme i ny drakt, med oppdatert beskrivelse av turløyper og turmål, informasjon, kart og bilder.

- For å få dette til er det avgjørende å få innspill fra grendelag, foreninger og andre turglade som benytter sti- og løypenettverket, og aller helst de som har vært med på å tilrettelegge, merke og skilte turrutene. Det er lagt ned en formidabel jobb og utallige timer med denne jobben rundt om i hele bygda de siste åra. Turmulighetene er varierte og mange, sier Græsli.

Naturglad

Hun kommer fra fjellkommunen Tydal i Sør-Trøndelag, og har en utdanning innen friluftsliv fra Høgskolen i Telemark. Natur og tur er en stor interesse, og også arbeidsområde. I hjemkommunen driver hun firmaet Fjelldriv sammen med en venninne. De har drevet med naturovervåking og kartlegging, informasjonsmateriell, naturveiledning i skoler og bærekraftige naturopplevelser. De har arbeidet mye med turstier, skilting og merking de siste årene.

- Nå holder Fjelldriv på å utarbeide en naturpark med universell utforming sentrumsnært i Tydal, som også skal skiltes og ha flere informasjonspunkt og aktivitetsbaser.

Siden jeg har bosatt meg på Lesja ønsker jeg å se på mulighetene for å etablere en «avdeling» av Fjelldriv her. Mye er likt med Tydal og Lesja, sier Græsli.

Hun er glad i både lange og korte turer. På Svalbard og i Alaska har hun vært på tur i flere måneder, i Lesja har hun blitt glad i Lorkvenne som en fin hverdagstur.

- Jeg tar imot alt av spørsmål, innspill og henvendelser, sier den fjellfriske prosjektlederen.