Ulsletten til X games

- Nå føler jeg meg ti kilo lettere enn for en time siden, sa Emil Andre Ulsletten på telefon til Vigga ikke lenger etter at seier i slopestyle-konkurransen, og billett til X-games i Hafjell var et faktum.

I fredagens Big Air ble det tredjeplass på Dombåsgutten, men lørdag klatret han til topps i Slopestyle.

- Jeg hadde jo et håp om å gjøre det bra, men konkurransen er hard, så jeg er veldig, veldig glad for å stå på toppen av pallen nå, sier Ulsletten.

Det beste med denne seieren er at det følger med en billett til X-games i Hafjell i mars. Ulsletten kjørte X-games i Oslo i fjor, og gleder seg til å stille på hjemmebane igjen.

- Det blir utrolig bra. Jeg gleder meg vilt, sier Ulsletten før han unnskylder seg og avslutter samtalen. Mange vil ha tak i den ferske vinneren.