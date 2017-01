Glatt, glattere....

- Det er veldig glatt i dag, jeg vurderte faktisk å avlyse, forteller isbaneentusiast Robert Sletten.

Han tuller ikke. Det kan bli for glatt for isbanekjøring. Denne lørdagen var det stålis både på og omkring Hjerkinndammen, og det fantes ikke snø til å ta imot om noen fikk for stor fart i en sving.

- Likevel må banemannskapene taue folk i gang igjen. De står og spinner på flate isen, ler Sletten.

Plass til alle

Han har hendene fulle med å geleide nærmere førti fremmøtte biler inn og ut av banen, og anbefaler fotografen å holde seg på god avstand.

- Det er litt vanskelig å ha kontroll, på dette føret, men vi slipper inn et begrenset antall biler om gangen, og holder oss til sikkerhetsreglene. Hvis du står her, går det bra, smiler han.

En sjåfør blir vinket av banen, og får tilsnakk.

- Det må til. Vi har regler, og de må alle følge. Men stort sett kjører folk fint, sier Sletten,

som er fornøyd med mangfoldet av folk og biler som er i aksjon på banen.

Noen har biler spesielt for formålet, og er på Hjerkinn for å måle krefter, andre kommer i vanlige familiebiler og vil teste kjøreferdighetene sine på glattisen. Og her er det plass til alle.

Neste helg blir det grilling

- Vi håper på bedre vær og føreforhold neste helg, da stiller vi med griller og lager mer ut av arrangementet, sier han.

- Det er ikke ideelle forhold i dag, men vi valgte å gjennomføre, for vi visste at folk var på veg, blant annet fra Sunnmøre og sør i Gudbrandsdalen.

Og det ser ut til at det var en god ide. Til tross for at det blåser surt og det nesten er vanskelig å holde seg på beina har mange møtt opp, både for å kjøre og se på. Den yngste sitter i barnevogn, og de eldste må godt og vel ha nådd pensjonistalder. Akkurat det gleder iniativtager Sletten – dette skal være for alle.

- Det ser ut til at folk setter pris på arrangementet, og det er artig, sier han, og speider ut over banen.