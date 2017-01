Møkkajobb reddet kvige

Gårdbruker Tommy Enersgård på Dovre beskriver hendelsen som et mareritt, men er glad for at det fikk en lykkelig slutt.

– Det kunne ikke gått bedre. Jeg må virkelig få skryte av innsatsen til Lesja og Dovre brannvesen og alle andre som stilte opp, sier Enersgård.

Vippa opp ei rist

Enersgård har fornyet driftsbygningen, men uhellet skjedde i den eneste bingen det er igjen rister. Planen er å legge spaltplanker også i denne bingen i sommer.

– Kviga greide å vippe opp en rist, og falt ned. Jeg tror det har skjedd i forbindelse med brunst, og at de har herjet i bingen, forteller Enersgård.

Fin form igjen

Hell i uhell var det akkurat «passe» med møkk i kjelleren.

– Det var nok til at hun ikke slo seg og berget fallet, men akkurat nok til at hun ikke druknet, forteller Enersgård.

Det tok noen timer før brannvesenet, med hjelp av en kranbil fra Dombås Bilberging fikk opp kviga. Hun var nedkjølt, og fikk en grundig sjekk av veterinær. Kviga hadde høy puls, men Enersgård forteller at formen hennes er fin onsdag.

– Det var så mye møkk at hun måtte holde oppe hodet, og jeg tror det var bra hun ikke sto veldig mye lengre, sier gårdbrukeren.

Han har ikke opplevd lignende før, og har nå sikret risten i påvente av omgjøring til spalteplank i sommer.

– Vi slapp med skrekken, både gårdbrukeren og kviga, sier han lettet.

Han bruker å gi navn til alle kukalver, men akkurat denne kviga har ikke fått navn ennå. Enersgård mener han må finne på et passende navn etter hendelsen.

Sjeldent oppdrag

Brannsjef Åge Tøndevoldshagen forteller at oppdraget var utenom det vanlige, og er glad det endte bra.

– En av de som har vært med lengst i korpset mente han ikke har vært borti lignende. Det tilhører sjeldenhetene, sier Tøndevoldshagen.

Likevel er det rette instans å kontakte om et slikt uhell skulle være ute. Kviga kom ut igjen gjennom via rørekommen utenfor fjøset. Tøndevoldshagen forteller at de var prisgitt hjelp fra kranbilen til Ove Thoresen i Dombås Bilberging.

– Det er godt å ha slik hjelp en kan ringe til. Vi har utrolige ressurser i området, sier Tøndevoldshagen.