Utsatt på ubestemt tid

Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har trukket tilbake lovnaden de kom med, om at fem bosatte mindreårige flyktninger skulle flytte til Lesja.

Prosjektleder er tilsatt. Huset er snart satt i stand, til en kostnad på tre millioner kroner. Ansettelsesprosessen som var stoppet, var godt i gang igjen. Mandag kom det skriftlige avslaget.

- Vi var ferdige med intervjuer, og i gang med vurderingene, forteller rådmann Willy Sægrov.

Nå må de fortelle søkerne at det likevel ikke blir noe av. Bofellesskapet skulle si 10 arbeidsplasser.

- De vi hadde inne til intervju er svært godt kvalifisert, sier Sægrov.

Han sier det kan bli aktuelt å ta kontakt med dem igjen dersom IMDi skulle komme med kontrabeskjed.

Holder presset oppe

Flyktningsituasjonen i Europa har endret seg. Det er ikke like mange som kommer til Norge som det ble antatt. Lesja er en av flere kommuner som har tatt tak og blitt med på «flyktningdugnaden» som IMDi oppfordret til. KS er allerede kontaktet, slik at erstatning kan kreves dersom det viser seg å ikke komme flyktninger til Lesja. Ordfører Mariann Skotte har nylig vært på regionmøte i KS, og sier dette er en situasjon som blir sett på med aller største alvor.

- Nå har ikke vi kommet så langt at vi har ansatt mange, men det er kostnader som kommunen tar på seg. Vi har tatt oppdraget på alvor. Dette er veldig beklagelig både for dem som har søkt på jobber og kommunen som har hatt tro på det. Dugnaden som distriktskommuene tatt på seg kan være vanskelig å starte på nytt, sa ordføreren da det ble orientert om saken under kommunestyremøtet torsdag.

Sægrov og Skotte ga lovnader om at det skal jobbes for å få på plass et bofellesskap, både politisk og administrativt.

- Vi vil fortsatt ha et godt samarbeid med IMDI, men hvis det viser seg at de ikke oppfyller løftene vil vi kreve erstatning, sa Sægrov.

Rådmannen fortalte at IMDI har sett positivt på turnusen det har blitt lagt opp til, og at det har vært fokus på god kompetanse blant de ansatte.

- Det vil gjøre at vi stiller sterkt og kan bli prioritert foran andre, sa Sægrov.